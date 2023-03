NBA: voici pourquoi Fred VanVleet est en furie face à un arbitre

«Je m’en fiche, je prendrai une amende, je n’en ai rien à faire»: voici ce que Fred VanVleet avait à dire de ses propos incendiaires à l’endroit des officiels, mercredi soir. Le joueur des Raptors de Toronto a eu maille à partir avec les arbitres pendant un revers de 108 à 100 des siens contre les Clippers de Los Angeles.

«J’ai trouvé Ben Taylor franchement terrible ce soir. C’est ce que je pense la plupart des soirs. Vous savez, sur les trois [officiels], il y en a un ou deux qui détruit le match. Ça fait plusieurs parties de suite», a décrié le meneur dans des termes grossiers en conférence de presse, selon le réseau ESPN.

Les arbitres ont un peu contrôlé l’issue de la rencontre face aux Clippers en leur accordant 31 lancers francs sur 23 fautes des Raptors. L’équipe torontoise, quant à elle, a obtenu 14 tirs sur 18 fautes.

Bien qu’il en veuille à plusieurs hommes à rayures, VanVleet n’arrive pas à sentir Taylor. Celui-ci lui a décerné une faute technique mercredi soir, une troisième cette année. Le bouillant Américain en a reçu huit cette saison et il a l’impression que la rivalité devient personnelle.

«Ce soir, nous compétitionnons fort, et on me sert cette faute technique de nulle part qui change l’allure du match», a-t-il poursuivi.

«La plupart des arbitres essaient fort. J’apprécie la plupart des arbitres, ils essaient, ils sont plutôt justes et ils communiquent bien. Et après, vous avez les autres qui ne veulent être que des idiots et détruire le match. Personne ne vient pour voir cette merde. Ils viennent voir les joueurs.»

Les Raptors (32-35), qui ont perdu leurs deux derniers matchs, affronteront les Lakers de Los Angeles (32-34) vendredi soir. Les deux équipes occupent le neuvième rang au classement, respectivement dans les associations de l’Est et de l’Ouest.