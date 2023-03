Les Canadiens auraient tout intérêt à donner davantage de départs au gardien Samuel Montembeault d’ici la fin de la saison.

C’est ce qu’a soutenu l’ancien gardien de la LNH Éric Fichaud, jeudi, lors d’un entretien à «la Poche Bleue le midi».

Ces temps-ci, le vétéran Jake Allen obtient plus de matchs que le Québécois de 26 ans, et même si le numéro 34 joue bien, l’organisation est à une étape de son plan de reconstruction où il est plus logique de bien tester Montembeault, un athlète plus jeune dont les possibilités n’ont pas fini d’être explorées.

«Ce n'est pas qu'Allen ne mérite pas de jouer, parce qu'il joue son meilleur hockey depuis le début de la saison, mais il joue trop de matchs», a déploré Fichaud, qui estime que Montembeault ne devrait pas obtenir le temps de jeu d’un substitut.

«Donnes-y du filet, à Montembeault, c'est la situation idéale pour le tester, a-t-il ajouté. Jake Allen, je le considère comme un très bon gardien, c'est juste qu'on connaît son potentiel. Ce ne sera jamais plus que ce qu'on a déjà vu.»

«Je pense que Montembeault n'a pas encore atteint son plein potentiel. C'est ce que j'aimerais qu'on aille chercher d'ici la fin de la saison.»

Fichaud n’aime pas tellement qu’Allen obtienne régulièrement deux matchs de suite.

«De temps en temps, quand il (Montembeault) a un bon match, donnes-en lui un autre, a mentionné l’ancienne gloire des Saguenéens. Ce n'est pas un désaveu envers Allen, c'est juste qu'on est dans une période d'analyse de notre "staff". Montembeault est plus jeune. Il est celui dont on pense qu'il peut faire de quoi d'intéressant d'ici les prochaines saisons, j'aimerais qu'on lui en donne un peu plus.»

L’ancien attaquant du CH Mathieu Perreault, qui participait à la conversation, était d’accord, rappelant au passage que Montembeault a été très solide, plus tôt cette saison, quand on lui en a demandé un peu plus.

«Il avait sa confiance quand Allen était blessé, tu voyais sa façon de jouer, c'était calme, c'était bon», a-t-il illustré.

Perreault, comme Fichaud, estime que l’entraîneur Martin St-Louis ne devrait pas hésiter à confier une série de matchs à Montembeault tant que l’équipe gagne.

Voyez la discussion en vidéo principale.