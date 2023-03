Les «Anti-Pods» célèbrent en grand leur 4e anniversaire!

Cette semaine aux «Anti-Pods de la lutte», on sort le champagne et on célèbre en grand les quatre ans du balado avec une émission très chargée!

Kevin Raphaël et Pat Laprade discutent d’AEW Revolution, du retour de Vince McMahon à Raw, des nouvelles du Japon, du Mexique et de l’Europe, et on ramène d’anciens segments, comme les questions du public. Un autre épisode à ne pas manquer! À écouter ici :