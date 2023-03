Jakob Pelletier, l’étincelle qui a ravivé les Flames

Le jeune Québécois Jakob Pelletier a amassé sept points à ses 19 premières parties avec les Flames de Calgary, mais son impact positif sur l'équipe dépasse largement sa production.

Même s’il a dû attendre près de quatre ans après avoir été repêché pour obtenir une première chance dans la Ligue nationale de hockey, le natif de la Vieille Capitale n’est pas aigri, au contraire. Il profite pleinement de son opportunité et est désormais reconnu comme l’éternel optimiste du groupe, un joueur qui s’investit autant sur la glace que sur le banc, lorsqu’il célèbre le but d’un coéquipier.

«Je pense qu’il est de plus en plus à l'aise et qu’il est plus fidèle à lui-même, a indiqué son compatriote Jonathan Huberdeau au quotidien “Calgary Sun”. Je crois que nous avons besoin de plus de gars comme lui. C’est bien d’avoir de l'énergie sur le banc. Si tu tires de l'arrière par un but ou deux, tu as besoin de positivisme. Et c’est exactement ce qu’il incarne.»

Le principal intéressé n’était pas parvenu à impressionner l’état-major des Flames durant le dernier camp d’entraînement, si bien qu’il a disputé 33 rencontres dans la Ligue américaine de hockey (LAH) avant de recevoir l’appel du grand club en 2022-2023.

Selon Pelletier, c’est en assumant sa personnalité à l’extérieur de la patinoire qu’il a pu offrir son maximum sur la glace.

«Au camp d’entraînement, je n’étais pas moi-même, a-t-il raconté. J’étais gêné et je ne parlais pas beaucoup. Ç’a eu un impact sur la glace. Pour être à la hauteur, je dois être bien et être fidèle à moi-même. Quand je me suis fait rappeler, je me suis dit: “Pelts, sois toi-même. Sois le joueur que tu es dans la LAH".»

Des célébrations énergiques

Bien qu’il évolue au sein du top 6 des Flames depuis plusieurs matchs et que sa place dans la formation semble acquise jusqu’à la fin de la saison, Pelletier aurait toutes les raisons de se concentrer sur son propre jeu pour impressionner ses entraîneurs. Mais ce serait contre sa nature.

Les partisans de l’équipe albertaine ont rapidement réalisé qu’aucun autre joueur ne déborde plus de joie que l'attaquant de 22 ans lorsqu’un coéquipier enfile l’aiguille.

«Ça prouve qu’il n’est pas égoïste et qu’il veut gagner, a enchaîné Huberdeau. Il est le genre de gars qui souhaite le succès de tous. Il sait que les victoires sont prioritaires.»

«Il est extraverti, positif et énergique, toutes de belles qualités, a corroboré le vétéran Nazem Kadri. En tant que jeune joueur, on t’incite à être plus optimiste que le contraire. Mais dans son cas, je crois que c’est sincère. C’est très plaisant d’être autour de lui.»

Les Flames ont arraché des victoires à des rivaux de l’Association de l’Ouest à leurs deux derniers matchs. Ils figurent à l’extérieur du portrait des séries éliminatoires, mais auront la chance de s’y rapprocher lorsqu’ils croiseront le fer avec les pauvres Ducks d’Anaheim, vendredi.

La troupe de Darryl Sutter devrait d’ailleurs assurément faire meilleure figure lors des 17 derniers matchs de la campagne si elle attaque cette séquence avec optimisme, aux dires d'Huberdeau.

«Si on peut tous être comme [Pelletier], je crois que ce serait excellent pour notre équipe.»