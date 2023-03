La journée complètement folle d'Anthony Richard

Le moins que l'on puisse dire est que la journée d'Anthony Richard a été mouvementée.

Lors de son point de presse, après la rencontre opposant les Rangers aux Canadiens, le Québécois est revenu sur le fil des événements.

Voyez son point de presse dans la vidéo ci-dessus.

«Les 24 dernières heures ont été rocambolesques. Il y a eu le match avec le Rocket hier et un entraînement punitif ce matin en raison du fait qu'on n'a pas bien joué hier. Je ne m'attendais pas à jouer et mon côté énergie était assez bas. Jean-François m'a surpris avec la nouvelle. J'ai tout de suite pensé à mon alimentation et à me reposer. Je vais décanter dans les prochaines heures. J'ai eu beaucoup d'énergie en début de match grâce à la foule. Tu ne te tannes jamais de venir jouer au Centre Bell. J'ai l'impression que ça faisait deux ans que je n'avais pas joué ici. C'était loin dans mes souvenirs. C'est vraiment spécial pour un Québécois de jouer ici.»

De son côté, Alex Belzile était content d'avoir marqué. Il aurait toutefois préféré le faire dans une victoire.

«C'est bien de contribuer offensivement, sur la feuille de pointage et d'aider l'équipe. Ça va bien dernièrement. Je me sens bien, je lance la rondelle et je garde les jeux simples. Je n'ai pas changé grand-chose, c'est juste que quand tu fais les bonnes choses, la rondelle rentre.»

Point de presse d'Alex Belzile - 9 mars -

Samuel Montembeault, lui, a tenu à vanter le travail de ses coéquipiers qui ont tout donné devant lui.

«C'est certain que c'est frustrant, mais je suis vraiment content de l'effort des gars. Martin en parlait avant le match. On a une fiche de 0-3-2 à nos cinq derniers matchs, mais on pourrait être 5-0. L'effort est là à tous les soirs. On travaille bien et on peut jouer avec n'importe qui.»

Point de presse de Samuel Montembeault - 9 mars -

Malgré la défaite, le moral était tout de même bon dans le vestiaire après la rencontre. À ce sujet, Martin St-Louis s'est dit très satisfait de la performance de son équipe.

«Je suis tellement fier du groupe. Je suis tellement content de la façon dont on a joué. C'est certain que les gars auraient aimé gagner, mais il y a beaucoup de positif. Je suis content de ce qu'on est en train de bâtir.»