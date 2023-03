Du bon et du moins bon pour les Blue Jays

Les Blue Jays de Toronto avaient choisi jeudi de séparer leur groupe en deux pour affronter en même temps les Braves d’Atlanta et les Rays de Tampa Bay, et la seule équipe canadienne du baseball majeur s’en est sortie avec une victoire et une défaite.

C’est évidemment sans le Québécois Otto Lopez que les Jays ont disputé ces deux rencontres. Le joueur d’arrêt-court fait partie de la formation canadienne qui participe à la Classique mondiale de baseball.

Les joueurs toujours au camp, sans Vladimir Guerrero fils en raison d’une blessure, ont sorti les gros bras. George Springer a réussi un circuit de deux points dans un gain de 3 à 1 sur les Braves. Cavan Biggio a réussi l’autre point des siens, lui aussi en étirant les bras.

Atlanta a inscrit son seul point grâce à Sam Hilliard, vous l’aurez deviné, sur une longue balle.

Ce fut bien moins convaincant au Tropicana Field, où les Jays ont dû attendre la sixième manche pour inscrire un point dans un revers de 6 à 1 contre les Rays. Daulton Varsho a été l’unique auteur d’un point torontois, sur un simple qui a fait croiser la plaque à Steward Berroa.

Les Blue Jays se sont tirés dans le pied en fin de sixième quand le lanceur Rob Brantly s’est rendu coupable d’une erreur. Le rapide Jose Siri a volé le deuxième coussin, puis le troisième avant de se rendre au marbre grâce à la bourde.

Le retour de «KK»

Pour le nouveau joueur des Jays Kevin Kiermaier, il s’agissait déjà d’un retour à St. Petersburg et ses premiers amours. Le vétéran de 32 ans a passé les 10 premières années de sa carrière en Floride.

«C’était un peu plus bizarre que je l’aurais pensé. [...] J’ai tellement eu d’amour pour tout ici», a-t-il dit, selon le MLB.com.

«Je pense à tous les souvenirs que j’ai eus, et personne ne pourra jamais me les retirer. Je suis né en Indiana en 1990, mais j’ai l’impression que Kevin Kiermaier le joueur de baseball est né ici en 2014. Je suis fier de ça», a ajouté celui qui a eu l’occasion de reconnecter avec le gérant Kevin Cash.

Kiermaier a été un choix de 31e ronde des Rays en 2010. C’est quatre ans plus tard qu’il a fait sa place dans les majeures, devenant l’un des meilleurs joueurs de l’histoire de la franchise. Le vainqueur de trois Gants dorés a signé un contrat d’un an avec les Jays en décembre.