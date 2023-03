Chaque fois où Shohei Ohtani a dominé avec le Japon

Comme en 2006 et 2009, les Japonais peuvent viser la première place à la Classique mondiale de baseball, et ce, grâce à un joueur en particulier : l’inimitable Shohei Ohtani. L’homme le plus polyvalent des ligues majeures en est à une première participation au tournoi international, mais pas à sa première domination avec les «Samouraïs».

- Le moment tant attendu

Ayant grandi en voyant les exploits des Yu Darvish, Masahiro Tanaka et Ichiro Suzuki lors des autres éditions de la Classique mondiale, Ohtani a finalement l’occasion de mener l’équipe japonaise en 2023.

Le numéro 16 n’a pas pris de temps à se mettre en marche, jeudi contre la Chine, en contribuant à la victoire de 8 à 1. Comme lanceur, le joueur des Angels de Los Angeles n’a donné qu’un coup sûr en quatre manches et a retiré cinq frappeurs sur des prises.

Au bâton, Ohtani n’a laissé aucune chance aux Chinois. En quatre présences à la plaque, il a atteint les sentiers chaque fois, dont deux fois en soutirant des buts sur balles, produisant deux points au passage.

Dans un match préparatoire il y a quelques jours, le frappeur désigné avait obtenu deux circuits et six points contre les Tigers de Hanshin...

- Le rendez-vous raté

En 2017, l’étoile montante avait amplement mérité sa place avec le Japon pour sa première Classique mondiale. L’année précédente avec les Nippon Ham Fighters de Hokkaido, il avait maintenu une moyenne au bâton de ,322, produit 67 points et cogné 22 longues balles. Sur la butte, il avait maintenu un excellent dossier de 10-4 et une moyenne de points alloués de 2,12. Déjà, plusieurs le considéraient comme le meilleur joueur à ne pas jouer dans les ligues majeures.

Or, les amateurs n’ont pu voir Ohtani a l’œuvre pendant cette vitrine internationale, puisqu’une blessure persistante à une cheville a forcé le gérant Hiroki Kokubo à le maintenir hors de la formation. Il avait pris part à quelques rencontres préparatoires, aggravant sa blessure au passage.

Les Japonais ont malgré tout terminé troisièmes en battant les Pays-Bas en petite finale. Le joueur de 22 ans, lui, a fait son arrivée en Amérique du Nord l’année suivante.

- L’as de la balle-molle

Ohtani a participé à l’édition 2015 du tournoi Premier12 de la Confédération mondiale de baseball et softball (WBSC), un prestigieux événement regroupant les 12 meilleures délégations du monde.

À seulement 21 ans, l’artilleur a complètement dominé les frappeurs adverses, étant nommé meilleur lanceur de la compétition. Il a effectué deux départs, chaque fois contre les Sud-Coréens, les éventuels vainqueurs.

En deux matchs, il accordé trois coups sûrs, deux buts sur balles et aucun point en 13 manches. Il a surtout passé dans la mitaine pas moins de 21 adversaires. Pas besoin de mentionner qu’il a aussi été nommé joueur de l’année 2015 de la WBSC.

- L’attention de tous

Véritable vedette à l’école secondaire, Ohtani a été repêché en première ronde au Japon, mais déjà, les ligues majeures l’intéressaient. Six ans avant son arrivée en Californie, les Red Sox de Boston, les Orioles de Baltimore et les Dodgers de Los Angeles avaient tâté le terrain auprès du Japonais.

En 2012, aux Championnats des moins de 18 ans du WBSC, Ohtani s’est distingué comme lanceur et frappeur pour son pays, qui a terminé sixième. Il a évidemment mené les siens avec sept points produits en 34 apparitions au bâton.