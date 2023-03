Le président du CF Montréal, Gabriel Gervais, a mentionné à BPM Sports mardi que l'organisation souhaitait améliorer le Stade Saputo ou même construire un nouveau stade.

Tony Marinaro et Jean-Charles Lajoie ont discuté de cette nouvelle et du problème avec le stade actuel ainsi que de l'endroit possible pour la construction d'un nouveau stade.

