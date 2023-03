Tony DeAngelo suspendu

Le défenseur des Flyers de Philadelphie Tony DeAngelo a été suspendu pour deux matchs mercredi, et ce, en raison du coup de bâton qu’il a donné sous la ceinture du vétéran du Lightning de Tampa Bay Corey Perry la veille.

Au beau milieu d’une échauffourée près du filet des «Bolts», le numéro 77 s’est amené entre les arbitres pour frapper Perry au niveau des bijoux de famille avec la lame de son bâton. L’ancien du Canadien de Montréal s’est écroulé, mais s’est relevé rapidement pour aller dire sa façon de penser à son adversaire.

Une empilade de joueurs du Lightning s’est d’ailleurs créée sur l’arrière des Flyers.

DeAngelo a automatiquement reçu une pénalité majeure de cinq minutes et a été chassé de la rencontre, avec un peu moins de trois minutes à faire. Celui qui ne sera certainement pas en nomination pour le trophée Lady-Byng a tenté de s’expliquer après la rencontre.

«J’essayais de lui donner un petit coup. Je ne voulais pas frapper là. Il a essayé d’arracher mon bâton des mains un instant auparavant. Il parle pendant tout le match. Je lui ai proposé de se battre. Il ne voulait pas se battre», a-t-il expliqué en mêlée de presse, selon le quotidien «Philadelphia Inquirer».

«La reprise a sans doute l’air pire que ce que ça devait être. C’est ça qui est ça. Je me suis pris 30 coups au sol. Et quand je me relève, ils ne me laissent pas la chance de faire quoi que ce soit», a poursuivi DeAngelo.

Ces explications n'ont pas du tout convaincu le service de la sécurité des joueurs de la Ligue nationale (LNH), qui a demandé à l'arrière de lui justifier ses gestes lors d'une audience.

Le hockeyeur 27 ans a un historique de suspensions dans la LNH, ayant été puni trois rencontres en 2017 pour avoir poussé un officiel. Les Rangers de New York l’ont aussi libéré en 2020 en raison de troubles de comportement.