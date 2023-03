Tiger Woods : ses vieux démons refont surface

Les relations amoureuses du golfeur Tiger Woods ont défrayé les manchettes à de nombreuses reprises depuis le début de sa carrière et il semble que le sujet reviendra à l’avant-scène sous peu.

Ainsi, le site TMZ a détaillé mercredi des informations provenant de documents de la cour dans lesquels il est permis d’apprendre que la conjointe du joueur, Erica Herman, tente d’invalider un accord de non-divulgation. Signé au début de leur relation il y a près de six ans, celui-ci ne devrait pas être entièrement en vigueur, notamment à cause d’une loi, la Speak Out Act, qui prévoit en outre une exemption pour les cas évidents d’harcèlement et d’agression sexuelle.

La même source a ajouté qu’Herman tente de lui imposer «agressivement» les conditions de cet accord. Si quelconque annonce relative à une rupture n’a pas été faite à ce jour, nul doute que plusieurs soulèveront des doutes. La demanderesse n’accuse pas l’Américain de 47 ans d’une faute en particulier, mais ses démarches judiciaires témoignent d’une volonté de partager publiquement certains aspects de sa vie personnelle.

Les deux membres du couple n’ont pas été vus ensemble depuis la fin août aux Internationaux de tennis des États-Unis, a rappelé le quotidien «New York Post». Aussi, l’amie de cœur de l’ancien numéro 1 mondial ne se trouvait pas dans les environs au Championnat Genesis, auquel le «Tigre» a participé le mois passé. Herman partage la vie du golfeur depuis 2017 : en février de cette année-là, le site officiel de Woods l’identifiait comme directrice générale d’un restaurant de Jupiter, en Floride, appartenant au célèbre joueur.

Des problèmes et encore des problèmes

Ce dernier a vécu sa part de déboires dans ses relations précédentes. Il a fréquenté Kristin Smith de 2015 à 2017. L’année suivant la séparation, TMZ a avancé que les parties concernées avaient pris part à un processus d’arbitrage relatif à un accord similaire conclu précédemment; Smith a plus tard mentionné avoir mis fin à son couple à cause de l’infidélité de Woods.

Le même site a précisé au même moment que le golfeur avait offert une somme d’argent à Smith pour qu’elle signe l’accord. Woods a suivi une thérapie pour régler des problèmes de dépendance d’ordre sexuel, ennuis ayant mené à son divorce avec Elin Nordegren, sa femme de 2004 à 2010. Par la suite, il s’est retrouvé dans les bras de la skieuse Lindsay Vonn durant près de trois ans, soit jusqu’en 2015.