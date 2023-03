Que se passe-t-il avec le gala de Jean Pascal?

Mine de rien, c’est dans quelques jours seulement que le boxeur québécois Jean Pascal retournera sur le ring; il affrontera Michael Eifert le 16 mars à Laval. Or, on ne sent pas beaucoup de «buzz» autour de ce combat à l’heure actuelle.

Le promoteur de GYM, Yvon Michel, a voulu se faire rassurant, mercredi, en entrevue à JiC. Il a indiqué que l’intérêt devrait bientôt grimper puisque Pascal est revenu mardi de son camp d’entraînement. Un entraînement public est prévu vendredi.

«On a des conférences de presse lundi et mardi, a mentionné Michel. On va en entendre parler beaucoup. Jean Pascal, sur le ring, n’a jamais déçu personne.»

L’homme d’affaires croise les doigts pour vendre davantage de billets d’ici le jour J, car il pourrait s’agir du dernier combat de Pascal.

«J'ai confiance que, dans la prochaine semaine, il y aura beaucoup d’activité, a-t-il fait savoir. Je suis convaincu que les gens vont acheter des billets. On a déjà près de 2000 billets vendus. On aurait aimé que ce soit davantage, mais j'ai confiance que l'on pourra doubler ce chiffre d’ici le 16 mars.»

