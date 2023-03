Le prochain Connor Bedard est-il suédois?

Il ne sera pas admissible au repêchage de la Ligue nationale de hockey avant 2025, mais le jeune Filip Ekberg fait couler beaucoup d’encre en Suède.

Âgé de seulement 15 ans, l’attaquant est devenu le plus jeune joueur de l’histoire de l’Allsvenskan à marquer un but, mercredi. Seuls cinq autres athlètes de moins de 16 ans ont disputé un match en deuxième division suédoise, et aucun d’entre eux n'avait trouvé le fond du filet, selon le site spécialisé Elite Prospects.

Ekberg ne s’est pas arrêté là : à son baptême du feu avec Almtuna IS, il n’a réussi rien de moins qu’un tour du chapeau ! Il a enfilé l’aiguille à chaque engagement pour mener les siens vers une victoire de 6 à 1 face au club Ostersund.

Avant de faire ses débuts professionnels, Ekberg avait épaté au sein des équipes U18 et U20 d’Almtuna, où il a récolté respectivement huit points en trois matchs et 13 points en 16 parties.

L’encan de 2025 pourrait être très relevé dans le circuit Bettman. En plus d’Eklund, l’attaquant canadien Michael Misa s’est vu octroyer le statut de joueur exceptionnel et répond déjà aux attentes avec le Spirit de Saginaw. Le Québécois Gabriel D’Aigle, quant à lui, est perçu comme le plus bel espoir de la Belle Province entre les poteaux depuis Marc-André Fleury et pourrait être un des premiers à entendre son nom être appelé.