«Kent Hughes ne peut pas passer à côté de ça»

Si les Canadiens n'ont pas réussi à atteindre leurs objectifs lors de la date limite des transactions, ils pourraient bien se reprendre au repêchage.

Guillaume Latendresse a soulevé l'hypothèse de voir son ancienne formation capitaliser en transigeant Josh Anderson au repêchage, lors de l'émission «La Poche Bleue le midi», mercredi.

«En ce moment, Josh Anderson pourrait jouer à Calgary, Pittsburgh ou Edmonton. Plusieurs équipes auraient besoin d'un joueur comme Josh Anderson. S'il continue de jouer comme ça, sa valeur sera au sommet au repêchage. Je ne pense pas que Kent Hughes va pouvoir passer à côté de ça.»

L'analyste estime que l'attaquant de puissance a présentement atteint son plein potentiel et qu'il pourrait aider plusieurs équipes.

«Depuis un certain temps, Josh Anderson performe vraiment bien. On voit le joueur qu'on devait avoir quand on a fait son acquisition. Il est physique, il patine et je trouve qu'il a une constance à chaque soir. Même si ce n'est pas toujours parfait offensivement, il réussit à être solide. Dernièrement, j'aime beaucoup ce que je vois de Josh Anderson. C'est le meilleur hockey que j'ai vu de Josh Anderson avec les Canadiens.»

