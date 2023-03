Des blessés sur le point de revenir?

Il y avait pratiquement plus d’entraîneurs sur la surface glacée du Complexe sportif Bell que de joueurs à l’entraînement optionnel du Canadien de Montréal, mercredi.

Les attaquants Rafaël Harvey-Pinard, Alex Belzile, Rem Pitlick, Michael Pezzetta et Jesse Ylonen, ainsi que les défenseurs Johnathan Kovacevic, Chris Wideman et Kaiden Guhle, ont répondu présent. Les gardiens Jake Allen et Samuel Montembeault étaient aussi de l’exercice du jour.

Guhle portait toutefois un gilet «sans contact», lui qui souffre d’une blessure au haut du corps. Il a été touché durant l’affrontement de la semaine dernière contre les Ducks d’Anaheim et a raté les deux derniers matchs du Tricolore.

Par ailleurs, le défenseur Justin Barron a sauté sur la deuxième glace du complexe d’entraînement de Brossard pour des exercices en solitaire. Le jeune homme s’est blessé pendant le duel de jeudi dernier contre les Kings à Los Angeles.

Le Canadien recevra les Rangers de New York au Centre Bell, jeudi. La troupe de l’entraîneur-chef Martin St-Louis tentera de mettre fin à une série de quatre revers.