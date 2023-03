Comment le CH s’est retrouvé avec Drouin au lieu de Matthews

Le hockey est souvent une question de chance. Une histoire révélée par notre journaliste Renaud Lavoie à la radio, mercredi, l’illustre parfaitement : en raison d’une combinaison dans un boulier, ce qui aurait pu être Auston Matthews est finalement devenu Jonathan Drouin pour les Canadiens de Montréal.

Contexte : quand les Maple Leafs de Toronto ont remporté la loterie du premier choix en 2016, le CH avait terminé au deuxième rang dans le boulier. La Ligue nationale de hockey n’était pas tenue de divulguer ces informations : elle a simplement révélé les gagnants de chacune des trois loteries pour les trois choix.

«Ce sont des informations secrètes, a expliqué Lavoie. C’est quelqu’un qui travaille pour Maple Leafs qui nous l’avait dit. Imagine si Auston Matthews portait un chandail bleu, blanc et rouge...»

Cette année-là, Marc Bergevin et Trevor Timmins avaient jeté leur dévolu sur le défenseur russe Mikhail Sergachev au neuvième rang. Or, Sergachev était échangé un an plus tard au Lightning de Tampa Bay en retour de... Drouin.

Drouin, 27 ans, écoule aujourd’hui la dernière année d’un contrat de six ans. Il deviendra joueur autonome sans compensation à la fin de la saison. Son avenir à Montréal est incertain. Ses sommets personnels avec le CH ont été atteints en 2018-2019 : 18 buts et 53 points.

Matthews, une supervedette, a atteint trois fois le plateau des 40 buts et même celui des 60 la saison dernière.