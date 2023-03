Trois joueurs qui ont refusé l'étiquette de joueur de concession

Saviez-vous que les 32 équipes de la NFL ont jusqu’à ce mardi pour remettre leur étiquette de joueur de concession à un footballeur qu’elles ne veulent vraiment pas voir évoluer avec une autre formation?

Ce processus est unique au circuit Goodell dans le sport professionnel. Instaurée en 1993, l’étiquette de joueur de concession permet aux clubs d’éviter que l’un de leurs athlètes devienne joueur autonome. Ce dernier se voit imposer un contrat d’un an où sa rémunération représente la moyenne des cinq plus gros salaires parmi les autres joueurs évoluant à sa position.

En 2023, déjà deux porteurs de ballon, soit Josh Jacobs (Raiders de Las Vegas) et Tony Pollard (Cowboys de Dallas), ont reçu l’étiquette de leur équipe respective. Les deux hommes pourraient donc mettre la main sur un salaire d’un peu plus de 10 millions $.

Le montant qui vient avec ce processus est garanti à 100 %, ce qui n’est pas toujours le cas dans les autres types d’entente dans la NFL. De plus, les footballeurs doivent accepter l’étiquette. S’ils le font, une période de négociations supplémentaire de plusieurs mois s’ouvre, afin que le joueur et son équipe puissent s’entendre sur un contrat à plus long terme.

Il est également possible pour un joueur de ne pas signer le contrat prévu avec l’étiquette. Dans un tel cas, les deux camps doivent tenter de trouver un autre terrain d’entente avant la 10e semaine d’activités de la présente campagne. Si jamais l’impasse perdure après cette date limite, le footballeur ne peut pas jouer pour le reste de la saison.

Il est très rare qu’un joueur refuse de jouer sous l’étiquette de joueur de concession, mais il existe trois cas. Les voici :

Le’Veon Bell, porteur de ballon

Pendant la saison morte 2018, Le’Veon Bell était à la recherche d’un contrat record. Ce n’était toutefois pas dans les intentions des Steelers de Pittsburgh, qui lui ont remis leur étiquette. Cette dernière venait avec un salaire de 14,5 millions $ pour les porteurs de ballon à l’époque.

Le demi offensif ne s’est toutefois pas gêné pour exprimer publiquement sa frustration et a déclaré qu’il était prêt à rater l’entièreté de la campagne si l’équipe n’acceptait pas ses demandes salariales. Les Steelers ont refusé de se plier à son chantage et Bell a mis sa menace à exécution. L’année suivante, l’organisation de la Pennsylvanie a permis à Bell de devenir joueur autonome et il en a profité pour parapher un contrat de quatre ans, d’une valeur de 52,5 millions $, avec les Jets de New York. Le natif de l’Ohio n’a cependant jamais été le même joueur par la suite et a été libéré en octobre 2020. Il a ensuite connu de brefs passages peu fructueux avec les Chiefs de Kansas City, les Ravens de Baltimore et les Buccaneers de Tampa Bay.

Davante Adams, receveur de passes

L’an dernier, les Packers de Green Bay ont remis leur étiquette de joueur de concession au talentueux receveur de passes. Adams n’a pas apprécié le tout et a fait savoir à l’organisation qu’il n’allait jamais l’accepter. Il a été très clair en demandant une nouvelle entente plus lucrative couvrant plusieurs années. Il a également demandé aux Packers de l’échanger s’ils ne pouvaient combler ses attentes. Le club a choisi d’éviter la chicane et préféré cette option. Adams a donc été échangé aux Raiders contre des choix de première et de deuxième ronde au repêchage 2022. Le footballeur a ensuite paraphé un contrat de cinq ans, d’une valeur totale de 141 millions $, devenant ainsi l’un des joueurs les mieux rémunérés de la NFL parmi ceux n’évoluant pas au poste de quart.

Dez Bryant, receveur de passes

Bryant a été spectaculaire pendant la saison 2014, dominant au passage la NFL avec 16 touchés. Il a connu la gloire au bon moment, puisque son entente prenait fin cette année-là. À la recherche d’une grosse augmentation de salaire, il a déclaré n’avoir aucunement l’intention d’accepter l’étiquette des Cowboys de Dallas en prévision de la campagne suivante. Le propriétaire et directeur général du club, Jerry Jones, a pris cette menace au sérieux et il s’est entendu avec son athlète seulement quelques instants avant la date limite. Bryant a signé un contrat de cinq ans, d’une valeur totale de 70 millions $. Malheureusement pour Jones et ses Cowboys, Bryant n’a jamais été en mesure de connaître d’autres saisons comme celle qu’il a vécue en 2014. Il a finalement été libéré après la campagne 2017.