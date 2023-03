Repêchage 2023: une liste (très) intrigante

Le repêchage 2023 de la Ligue nationale de hockey (LNH) est considéré par plusieurs experts comme l’un des meilleurs des 15 dernières années en termes de talent brut.

Chaque semaine, des spécialistes, tout comme de nombreux fans de salon, se prononcent quant au potentiel des différents espoirs qui y sont admissibles, présentant leurs observations sous forme de classements personnels.

En vidéo principale, voyez une entrevue récemment accordée par Connor Bedard à TVA Sports.

Évidemment, il est impossible de prévoir quelles prédictions sont les plus solides avant même la présentation d'une séance de sélection. Souvent, on pourra juger les bons et mauvais coups d’un encan quelques saisons seulement après sa tenue, lorsque les joueurs appelés sur l'estrade auront majoritairement atteint une «phase plafond» de leur développement.

N’empêche, plus les semaines passent, plus certains choix semblent logiques et reviennent systématiquement dans les différentes listes d'opinion.

Mais Corey Pronman, journaliste principal affecté aux espoirs de la LNH pour The Athletic, a récemment rappelé, en publiant son plus récent classement, que chaque personne a sa propre définition de «logique».

Où est Benson?

Sur ladite liste, on constate notamment l’absence du dynamique attaquant du Ice de Winnipeg (WHL), Zach Benson. Si plusieurs parlent de lui comme d’un potentiel choix top 5, Pronman le classe plutôt 13e.

«Benson a une tonne de créativité et d'attaque dans son jeu, analyse-t-il. Il fait régulièrement des jeux d'adresse haut de gamme, il est l'un des meilleurs passeurs chez les juniors et projette d'être un atout majeur en avantage numérique dans la LNH.

Crédit photo : Ice de Winnipeg

«Sa taille, combinée à un manque de vitesse, est cependant une préoccupation pour sa projection dans la LNH, même s’il demeure mobile sur de petites distances.»

Une surprise au cinquième rang?

Si le nom de Benson est plus bas sur la liste de Pronman que sur la majorité des autres, celui de Nate Danielson y apparaît quant à lui beaucoup plus haut.

Classé un peu partout entre le 15e et le 32e rang, le joueur de centre droitier et capitaine des Wheat Kings de Brandon occupe la cinquième position (!) du palmarès de l’expert de The Athlectic.

«Danielson est un centre bien équilibré qui a beaucoup de traits de caractère dignes de la LNH, justifie Pronman. C'est un gros gars qui patine et qui compétitionne bien ce qui, combiné à sa touche offensive, lui permet d'être efficace dans beaucoup de situations. Il a, de mon point de vue, un potentiel haut de gamme.»

D’autres choix qui sortent des sentiers battus

Matvei Michkov (ailier droit, KHL)

Majoritairement classé entre le troisième et le cinquième rang (en raison de sa situation contractuelle/géographique), Pronman lui donne le deuxième échelon.

David Reinbacher (défenseur, Suisse)

Majoritairement classé entre le 15e et le 35e rang, Pronman lui donne le septième rang.

Daniil But (ailier gauche, MHL)

Majoritairement classé entre le 19e et le 47e rang, Pronman lui donne la huitième position.

Samuel Honzek (centre, WHL)

Majoritairement classé entre le 19e et le 32e rang, Pronman lui donne le 10e échelon.