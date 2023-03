«Mauvais et inacceptable» - Brady Tkachuk

Dans le monde du sport, des surprises surviennent fréquemment et certains parieurs peuvent gagner un montant d’argent intéressant en misant sur les bons chevaux. Lundi, les rares ayant placé leurs billes sur les Blackhawks de Chicago pour vaincre les Sénateurs d’Ottawa affichaient un sourire radieux, contrairement aux joueurs de l’équipe perdante.

Même s’ils occupent la cave de l’Association de l’Ouest, les Hawks n’ont pas seulement décroché une victoire étonnante. Ils ont écrasé une formation visant un sixième gain consécutif. En l’emportant 5 à 0, Chicago a ramené sur terre ses rivaux qui flottaient sur un nuage depuis plusieurs jours. Or, les «Sens» ne peuvent se permettre le moindre relâchement en dépit de l’acquisition du défenseur Jakob Chychrun. Ils détiennent le 10e échelon de l’Est et rateraient les séries si elles commençaient maintenant.

«Mauvais et inacceptable, a qualifié le capitaine Brady Tkachuk au sujet de cette contre-performance, tel que rapporté par le quotidien "Ottawa Sun". J’imagine qu’on les a pris à la légère. Je devine qu’on a oublié où nous étions il y a peu de temps. Personne n’a été bon ici, incluant moi-même. Je n’étais pas prêt. Cela ne peut arriver à ce stade de la saison lorsque nous essayons de réaliser une poussée au classement.»

Garder la tête haute

Pour sa part, le défenseur Thomas Chabot ne veut pas se laisser abattre par les récents événements. Il importera d’ailleurs aux Sénateurs de se retrousser les manches pour éviter un voyage désastreux, les quatre affrontements suivants étant prévus dans l’Ouest.

«Parfois, il y a certaines soirées où rien ne va pour vous. Il faut simplement apprendre de tout cela et avancer. Nous allons affronter quelques gros noms et ce ne sera pas toujours à notre avantage. Nous avons joué du bon hockey dernièrement et c’est le genre de matchs qu’on jette à la poubelle.»

La situation reste précaire à Ottawa, car le club accusait trois points de retard sur les Penguins de Pittsburgh, détenteurs du dernier laissez-passer de l’Est, avant les duels de mardi. Les Sabres de Buffalo sont neuvièmes avec 68 points, le même nombre que les «Sens», tout en ayant une rencontre en main.

Les troupiers de l’entraîneur-chef D.J. Smith visiteront le Kraken de Seattle, jeudi. Par la suite, ils se mesureront aux Canucks de Vancouver, aux Flames de Calgary et aux Oilers d’Edmonton.