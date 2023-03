Luguentz Dort et le Thunder battent les champions en titre

Le Thunder d’Oklahoma City a signé une importante troisième victoire consécutive, battant les champions en titre de la NBA, les Warriors de Golden State, par la marque de 137 à 128, mardi soir, au Paycom Center.

Cette rencontre a été marquée par les tirs de trois points, 88 étant tentés par les deux équipes. Il fallait s’y attendre, avec Steph Curry et Klay Thompson du côté des Warriors. Ce dernier en a d’ailleurs réussi cinq pour prendre seul le 11e rang de l’histoire avec 2147 lancers du centre-ville. Curry en a obtenu 10 dans cette rencontre, un sommet personnel cette saison, en plus d’amasser 40 points.

Malgré les exploits individuels des joueurs de Golden State (34-32), le Thunder n’a pas paru impressionné. Les cinq joueurs partants ont inscrit 15 points ou plus. Le Québécois Luguentz Dort a terminé sa soirée de travail avec 18 points, huit rebonds et une mention d’aide.

Josh Giddey a brillé avec un troisième triple-double en 2022-2023 et Shai Gilgeous-Alexander a mené les siens avec 33 points.

Oklahoma City (31-34) se bat pour une place en séries éliminatoires. Sa fiche est identique à celle des Pelicans de La Nouvelle-Orléans et des Trail Blazers de Portland et la course est serrée avec les autres formations de l’Association de l’Ouest. Les coéquipiers de Dort ont remporté leurs trois derniers matchs. Ils affronteront dès mercredi les Suns de Phoenix (36-29).