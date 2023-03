LHJMQ: Mario Cecchini confirmé au poste de commissaire

Quelques jours après l’annonce surprise de la démission de Gilles Courteau comme commissaire de la Ligue de hockey junior majeur du Québec (LHJMQ), le circuit a annoncé que Mario Cecchini prendra le poste dès mai.

La décision de la LHJMQ rendue publique mardi vient ainsi confirmer les informations du journaliste du «Journal de Québec» Kevin Dubé. Cecchini a été élu à l’unanimité par les propriétaires.

«Monsieur Cecchini possède une vaste expérience à titre de gestionnaire dans le monde des affaires, autant du côté sportif que médiatique. Il a agi comme président de plusieurs organisations réputées. Il sera un actif important pour la ligue et nous sommes très heureux de l’accueillir», a affirmé par voie de communiqué le président du bureau des membres, Richard Létourneau.

Il s’agit d’une nouvelle mission pour Cecchini, dont l’entrée en poste se fera officiellement le 8 mai prochain. Martin Lavallée assurera l’intérim jusque-là, afin de laisser au nouveau commissaire le temps de fermer quelques dossiers. Il est entre autres président intérimaire des Alouettes de Montréal depuis février, à la demande de la Ligue canadienne de football.

«La LHJMQ, c’est plus de 50 ans de développement de joueurs élites, dont certaines des plus grandes vedettes de l’histoire de la Ligue nationale de hockey. Mais avant tout, c’est une école de vie incroyable qui offre aux joueurs tous les outils pour se développer au niveau sportif, académique et social», a expliqué Cecchini dans une déclaration écrite.

«Plusieurs excellents programmes d’encadrement ont été mis sur pied. Au cours des prochaines années, nous aurons la chance avec les ressources en place de voir comment nous pouvons les améliorer et mieux les communiquer», a-t-il ajouté.

Gilles Courteau, qui devait prendre sa retraite cet été, a choisi de se retirer plus vite que prévu en raison du scandale des initiations au hockey junior.