Daniel Jones fait sauter la banque

Les Giants de New York ont réglé un problème important en offrant un nouveau pacte de quatre ans au quart-arrière Daniel Jones mardi, quelques instants avant la limite pour remettre les étiquettes de joueur de concession dans la NFL.

Selon «The Score», le pivot de 25 ans aurait paraphé un contrat d’une valeur totale de 160 millions $. Il pourrait également mettre la main sur 35 millions $ supplémentaire en bonis de performance.

Jones vient de connaître sa meilleure saison en carrière dans la NFL, lui qui a permis aux Giants de renouer avec les éliminatoires pour la première fois depuis 2016. En saison régulière, il a amassé 3205 verges et 15 touchés par la voie aérienne, en plus d’inscrire sept majeurs avec ses jambes.

Le quart était l’un des deux dossiers prioritaires de la formation new-yorkaise de la présente saison morte. L’autre concerne le porteur de ballon Saquon Barkley, qui aurait pu devenir joueur autonome la semaine prochaine.

Ce ne sera finalement pas le cas, puisque les Giants lui ont remis leur étiquette de joueur de concession. S’il l’accepte et qu’il n’arrive pas à s’entendre sur les modalités d’une entente plus longue, Barkley pourrait toucher un peu plus de 10 millions $ en 2023.