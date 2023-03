Un match de deux circuits et six points produits pour Shohei Ohtani

Le joueur-vedette Shohei Ohtani fourbit ses armes en prévision de la Classique mondiale de baseball qui s’amorcera cette semaine et il a prouvé qu’il se trouve en bonne forme, lundi.

Disputant son premier match en six ans avec le Japon, il a claqué deux circuits et produit six points dans un gain de 8 à 1 aux dépens des Tigers de Hanshin, lors d’un match préparatoire disputé à l’intérieur d’un Kyocera Dome bondé de spectateurs.

Le porte-couleurs des Angels de Los Angeles dont la présence précédente dans un uniforme nippon remontait au 13 novembre 2016 s’est mis au travail en troisième manche. Retiré sur des prises à son apparition initiale à la plaque, il a expédié un tir d’Hiroto Saiki par-dessus la clôture du champ centre, et ce, même s’il s’est élancé avec littéralement le genou gauche au sol.

Ohtani a récidivé deux tours au bâton plus tard, cette fois avec une motion plus conventionnelle. Comme ce fut le cas auparavant, il a envoyé un lancer loin derrière les limites du champ centre au moment où deux coureurs se trouvaient sur les sentiers.

«Ma condition n’étant pas à 100 % à cause du décalage horaire, je craignais un peu de rater un tir au-dessus du marbre. Cependant, j’ai pu effectuer un bon élan», a-t-il expliqué concernant sa première longue balle, tel que rapporté par le site MLB.com.

Il s’agit donc d’une excellente nouvelle pour le Japon, qui commencera son tournoi jeudi en affrontant la Chine. Le duel sera d’ailleurs diffusé sur les ondes de la chaîne TVA Sports à 5 h.