Un deuxième joueur à 100 points?

Un deuxième joueur de la Ligue nationale de hockey pourrait atteindre le plateau des 100 points ce soir : Leon Draisaitl.

Le joueur de centre des Oilers d'Edmonton, qui a 96 points au compteur, rejoindrait ainsi son coéquipier Connor McDavid qui a déjà 122 points en banque.

Draisaitl a inscrit trois points à chacun de ses deux derniers matchs et a connu quatre rencontres de quatre points ou plus cette saison, donc c'est bien possible que cela survienne ce soir, alors que les Oilers rendront visite aux Sabres de Buffalo.

Cette rencontre sera présentée sur TVA Sports et TVA Sports Direct à compter de 19h30. Un avant-match vous sera présenté dès 19h.

Les Sabres ont cependant tout intérêt à ce que Draisaitl n'atteigne pas le plateau des 100 points ce soir puisqu'ils ont besoin de tous les points possibles d'ici la fin de la campagne pour participer aux séries éliminatoires.

Ils accusent présentement un retard de trois points sur les Penguins de Pittsburgh et de quatre points sur les Islanders de New York, qui sont les deux équipes repêchées.

Ovechkin et les Capitals veulent rester en vie

Les Capitals de Washington ont été vendeurs à la date limite des transactions, mais ils sont toujours dans la course aux séries avec le même nombre de points que les Sabres, les Sénateurs d'Ottawa et les Panthers de la Floride.

Ils tenteront donc de demeurer au plus fort de la course ce soir alors qu'ils rendront visite aux Kings de Los Angeles.

Ce match sera présenté dès 22h30 sur TVA Sports et TVA Sports Direct.

D'un point de vue individuel, Alex Ovechkin poursuivra sa quête au record de Wayne Gretzky, lui qui a 35 buts cette saison et 815 depuis le début de sa carrière.

Ce ne sera toutefois pas de tout repos pour le Russe qui fera face aux centres Anze Kopitar et Phillip Danault.