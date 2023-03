Soccer : les raclées humiliantes de l’histoire

Saviez-vous qu'il y a plus souvent qu'autrement des raclées et défaites humiliantes au soccer?

Le plus récent exemple est le cinglant et embarrassant revers de Manchester United contre son ennemi Liverpool, vainqueur 7 à 0, dimanche. Voici d'autres larges défaites:

Le record de la Premier League

Heureusement pour Manchester United, son humiliation ne constitue pas un record du championnat anglais, qui est de 9 à 0 et qui a été vu quatre fois. Une équipe en particulier, Southampton, en a bavé dernièrement. Les «Saints» ont été vaincus par «Man U» en février 2021, ainsi qu'en octobre 2019 par Tottenham, à domicile...

Également, Liverpool a fait le coup à Bournemouth la saison dernière, tandis que les «Red Devils» ont humilié 9 à 0 Ipswich Town en 1995.

Le fameux Brésil-Allemagne

Dans l’histoire récente, aucune défaite n’a été aussi stupéfiante que celle du Brésil en demi-finale de la Coupe du monde de 2014. L’Allemagne n’a fait qu’une bouchée de la «Selecao», l’emportant 7 à 1 à la consternation générale. La «Mannschaft», elle, a poursuivi sa route pour finalement soulever le trophée aux dépens de l’Argentine en finale.

Faut-il rappeler que le Mondial était joué cette année-là au Brésil?

Un pointage de 31 à 0

La prochaine raclée se passe de présentation elle aussi. Dans ce qui est devenu le match le plus inégal de l’histoire du soccer international, l’Australie a atomisé les Samoa américaines 31 à 0, en qualification de la Coupe du monde de 2002. Un joueur, Archie Thompson, a marqué pas moins de 13 buts.

Pour éviter de tels affronts à l’avenir, la FIFA a ajouté une ronde préliminaire pour les qualifications en Océanie.

Barcelone d’humeur généreuse

En août 2020, un combat de ténors en Ligue des champions entre le FC Barcelone et le Bayern Munich a pris une tournure dramatique. Pour cette finale avant l’heure, en quart, personne ne s’attendait à ce que les Allemands l’emportent 8 à 2. Le «Barca» était encore mené par Lionel Messi et Luis Suarez, mais la machine bavaroise conduite par Thomas Muller, Robert Lewandowski et Philippe Coutinho l’a achevé sans cérémonie.

Tout le monde tape sur Wigan

De retour en Premier League, la saison 2009-2010 fut bien longue pour Wigan Athletic. Vers la fin de son séjour de huit saisons en première division, le club du Grand Manchester a été battu 9 à 1 par Totteham en novembre 2009, grâce aux cinq buts de l’ancien du Toronto FC Jermain Defoe. En mai 2010, le futur membre du CF Montréal Didier Drogba a réalisé un tour du chapeau dans une victoire de 8 à 0 de Chelsea sur le pauvre Wigan. Contre toute attente, l’équipe a évité la relégation...

Chez les femmes aussi

Il n’y a pas qu’au soccer masculin que des inégalités sont constatées. Deux cuisants revers en Coupe du monde se démarquent particulièrement.

En 2007, l’Allemagne a amorcé la défense de son titre en détruisant l’Argentine par la marque de 11 à 0, un record à l’époque. Birgit Prinz et Sandra Smisek ont fait secouer les cordages trois fois chacune. Les Allemandes ont évidemment remporté le tournoi.

Au plus récent Mondial, en 2019, les Américaines ont battu 13 à 0 la Thaïlande, les joueuses célébrant chaque filet comme si elles venaient de gagner la compétition. Alex Morgan a livré une incroyable performance de cinq buts.