Paris sportifs: les meilleures offres de mardi sur Mise-o-jeu +

Voici trois offres de paris sportifs disponibles sur le site Mise-o-jeu + pour la journée du mardi 7 mars qui en valent le détour.

Hockey : Flyers de Philadelphie c. Lightning de Tampa Bay

Rien de ne va plus pour le Lightning, qui a perdu ses cinq derniers matchs et huit de ses 10 dernières sorties. Les hommes de l’entraîneur-chef Jon Cooper n’ont décoché que 14 tirs au but lors de leur affrontement de dimanche contre les Hurricanes de la Caroline et n’ont pas été en mesure de défier une seule fois le gardien adversaire au deuxième tiers. C’était la première fois cette saison qu’une équipe n’obtenait aucun tir pendant une période dans la Ligue nationale. De leur côté, les Flyers viennent de mettre fin à une série de quatre revers. Vingt points séparent ces deux formations au classement, mais les «Bolts» n’ont pas le momentum.

Prédiction: Victoire des Flyers de Philadelphie – 3,40

Hockey : Canadien de Montréal c. Hurricanes de la Caroline

Peu d’observateurs donnent cher de la peau du Canadien contre les Hurricanes, qui seront de passage au Centre Bell mardi soir. Les amateurs pourraient toutefois voir énormément de buts marqués pendant ce duel. Les joueurs des «Canes» ont inscrit 12 réussites lors de leurs deux dernières rencontres. Le CH a quant à lui maintenu une moyenne de 2,5 buts par match à ses quatre derniers rendez-vous. La cote pour un affrontement où plus de six filets seraient inscrits devient donc très intéressante.

Prédiction: Plus de six buts – 1,83

Tennis: Gabriel Diallo c. Yuta Shimizu

Le Québécois Gabriel Diallo amorce son parcours au tournoi Challenger de Puerto Vallarta, au Mexique. Le 213e joueur au monde est l’un des favoris de la compétition, lui qui en est la sixième tête de série. Pour son premier rendez-vous, il se mesurera au Japonais Yuta Shimizu. Ce dernier pointe au 309e rang sur l’échiquier mondial. Il s’agira d’un premier duel entre les deux hommes sur le circuit de l’ATP. Diallo tentera de renouer avec la victoire, lui qui a subi la défaite à ses deux dernières sorties.

Prédiction: Victoire de Gabriel Diallo – 1,57