LHJMQ: une mesure «pour faire plaisir à François Legault»

Pour Renaud Lavoie, l'abolition des bagarres qui entrera en vigueur dans la Ligue de hockey junior majeur du Québec (LHJMQ) n'est que poudre aux yeux.

À ses yeux, la LHJMQ a senti la pression d’aller de l’avant en raison des importantes subventions accordées au circuit par la CAQ durant la pandémie.

«La seule et unique raison pour laquelle on fait ça, c’est pour faire plaisir à François Legault [premier ministre] et Isabelle Charest [Ministre responsable du Sport, du Loisir et du Plein Air]. Bravo», a ironisé Lavoie.

Ce dernier ne s’oppose pas forcément à une telle mesure, mais il l’estime tout simplement futile : on recense un très faible nombre de bagarres, en moyenne, dans le junior majeur québécois.

Les vraies priorités sont ailleurs, a plaidé Lavoie.

«C’est cute dire qu’on ne veut plus de bagarres, comme si on s’attaquait au vrai problème. Il n’y en a plus de bagarres, d’une manière ou d’une autre. Qu’on s’occupe des vrais problèmes. Selon moi, les vrais problèmes demeurent l’éducation des jeunes. Des transactions dans la LHJMQ pendant la saison scolaire, ça devrait être simplement interdit.

«Faites vos transactions pendant l’été. L’école devrait toujours être la priorité. J’espère que vous comprenez que c’est juste un show de boucane. Il n’y en avait plus de bagarres dans la Ligue de hockey junior majeur du Québec.»

Et puisqu’on y est, a poursuivi l’opiniâtre journaliste, étatisons le hockey junior majeur.

«Si on nous dit d’abolir les bagarres, qu’on aille jusqu’au bout et qu’on [cède les rênes] au système scolaire pour s’occuper du hockey junior québécois.»

