Les équipes à surveiller d’ici la fin de la saison

La date limite des transactions étant passée, les équipes de la Ligue nationale de hockey (LNH) devront s’en remettre à leur effectif afin de compléter le calendrier régulier et plusieurs d’entre elles souhaitent jouer un rôle majeur au classement.

Si certaines formations comme le Canadien de Montréal regardent vers l’an prochain, d’autres veulent gagner maintenant et ont récemment conclu des transactions pour atteindre des objectifs élevés.

Des clubs se trouvent déjà sur la bonne voie à en juger par leurs acquisitions et leurs dernières performances sur la patinoire.

En voici certains qui seront à surveiller particulièrement d’ici le 14 avril, dernier jour de la saison.

Sénateurs d’Ottawa

Même s’ils occupaient le 10e rang de l’Association de l’Est avant leur visite chez les Blackhawks de Chicago, lundi, les «Sens» constituent un groupe redoutable ces jours-ci. Les hommes de l’entraîneur-chef D.J. Smith ont gagné cinq duels consécutifs et amorceront un périple de cinq parties dans d’excellentes dispositions. L’ajout du défenseur Jakob Chychrun a envoyé un message fort aux autres joueurs : le directeur général Pierre Dorion leur fait confiance et croit en leurs capacités.

Le reste de la saison comprendra des rendez-vous très importants avec des concurrents directs pour une place en séries, notamment les Penguins de Pittsburgh (20 mars), les Panthers de la Floride (27 mars et 6 avril) et les Sabres de Buffalo (13 avril).

Sabres de Buffalo

Justement, ceux-ci n’ont pas dit leur dernier mot, d’autant plus qu’ils revendiquent le même nombre de points (68) qu’Ottawa, tout en ayant une joute en main. Faut-il rappeler que la concession de l’État de New York est en quête d’une première qualification depuis le printemps 2011. Cependant, elle est plus près que jamais d’y arriver grâce aux prouesses de Tage Thompson, Rasmus Dahlin et de quelques autres.

Les Sabres devront être à leur meilleur quand ils se frotteront aux Islanders de New York (mardi et 25 mars), aux Panthers (4 avril) et aux Sénateurs. Ayant obtenu quatre victoires à leurs six dernières sorties, incluant deux aux dépens du Lightning de Tampa Bay, ils peuvent aborder la suite avec confiance.

Bruins de Boston

Auteurs de 10 triomphes d’affilée, les meneurs du classement général sont à la chasse aux records. Avec 49 succès, ils ont espoir de surpasser le total de 62 des Red Wings de Detroit de 1995-1996 et du Lightning de Tampa Bay de 2018-2019. Les 132 points du Canadien de Montréal de 1976-1977 se trouvent aussi dans leur mire.

D’ici la fin de la campagne, les rivaux susceptibles de causer des ennuis aux Bruins sont plutôt rares. Il y aura certes les Oilers d’Edmonton, jeudi, mais ceux-ci ont baissé pavillon devant les joueurs en noir et jaune le 27 février. Parmi les adversaires ayant connu un peu de succès contre eux cette saison qu’ils retrouveront prochainement, il suffit de mentionner les Sénateurs, le Lightning et les Capitals de Washington.

L’Ouest américain de la section Pacifique

La bagarre est bien entamée dans une division où les trois équipes de tête voguent sur de bonnes séquences. Les Golden Knights de Vegas (82 points) et les Kings de Los Angeles (80) ont signé trois gains de suite, mais le Kraken de Seattle (78) a fait mieux avec quatre. Les chocs impliquant ces clubs seront évidemment déterminants. Avec le gardien Jonathan Quick dans leurs rangs, les Knights espèrent maintenir la cadence : dans leurs quatre derniers duels, ils joueront une fois contre les Kings et disputeront une série aller-retour face au Kraken.

La rencontre Kings-Kraken du 1er avril pourrait également en dire long. À Los Angeles, le départ de Quick a laissé un goût amer à des vétérans comme Drew Doughty, mais l’organisation se croise les doigts pour que Joonas Korpisalo et Vladislav Gavrikov, obtenus des Blue Jackets de Columbus, leur redonnent le sourire.

Le trio de tête de la section Centrale

Le portrait est similaire dans la division Centrale, au sein de laquelle les champions en titre, l’Avalanche du Colorado, tente de rattraper les Stars de Dallas et le Wild du Minnesota. L’arrivée de Lars Eller en provenance des Capitals suffira-t-elle? Possiblement pas, car l’équipe accusait un retard de sept points sur les meneurs, les Stars de Dallas, tout en ayant néanmoins deux matchs de plus à jouer.

Au Texas, les Stars ont fait chou blanc dans la course aux services de Patrick Kane et se sont rabattus sur Max Domi, acquis des Hawks. Avec 81 points, ils possèdent une marge de manœuvre intéressante au classement et leur calendrier à venir propose plusieurs matchs contre des clubs virtuellement éliminés. Il ne faut pas oublier le Wild du Minnesota, toutefois. Celui-ci a mis la main sur le défenseur John Klingberg et a décroché quatre victoires d’affilée. En revanche, sa fin de saison risque d’être plus ardue avec des duels contre plusieurs formations actuellement en séries.