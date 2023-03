L’énigmatique Denis Gurianov

Publié aujourd'hui à 09h42

Mis à jouraujourd'hui à 09h42

Denis Gurianov possède des qualités indéniables.

La nouvelle acquisition des Canadiens a toujours eu un excellent coup de patin et un très bon tir. Il a su démontrer, ici et là, de la puissance et des habiletés offensives recherchées par toutes les équipes de la LNH.

Lors de son année de repêchage en 2015, Gurianov était ciblé comme un joueur ayant des qualités pour évoluer sur les deux premiers trios. Cependant, les recruteurs, à l’époque, redoutaient son manque d’effort et d’engagement.

Et Gurianov n’a pas changé au fil des ans.

Le Russe de 25 ans a encore et toujours ce facteur «wow» qui donne l’impression qu’il peut faire sa marque comme joueur offensif dans la LNH.

Cependant, son manque de constance est toujours là. Un soir donné, Gurianov a l’air de Mikko Rantanen, mais trop souvent, il ressemble à Joel Armia.

L'espoir de 2020

Je pensais bien avoir assisté à son éclosion en 2020. Lors de la saison écourtée en raison de la pandémie, Gurianov a atteint le plateau des 20 buts pour la première fois. Il avait notamment marqué deux buts contre les Canadiens dans un match que j’avais décrit à Dallas le 2 novembre 2019. Gurianov avait été de loin le meilleur joueur sur la patinoire ce soir-là.

Ses succès se sont poursuivis dans la bulle lors des séries. Il a récolté 17 points en 27 matchs pour aider les Stars de Dallas à atteindre la finale de la Coupe Stanley. Je me souviens notamment de ses quatre buts dans le match no 6 contre les Flames de Calgary et de son but en prolongation pour éliminer les Golden Knights.

Mais depuis ce temps, Gurianov a été plutôt invisible.

Un beau pari pour les Canadiens

Kent Hughes n’avait rien à perdre en mettant la main sur Gurianov.

Premièrement, Evgenii Dadonov n’avait plus d’avenir à Montréal. Deuxièmement, le risque en valait la chandelle. Plutôt que de recevoir un choix de repêchage lointain qui demeure inconnu, les Canadiens mettent la main sur un joueur qui se veut un projet et qui, sous Martin St-Louis, pourrait exploiter davantage son potentiel.

Peut-être que ça va marcher. Peut-être pas.

Peut-être que Gurianov va produire. Peut-être pas.

Mes attentes sont basses. J’aimerais être surpris.