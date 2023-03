«La LNH ne s’en va pas dans la bonne direction»

Michel Therrien a soulevé plusieurs irritants dans sa chronique à l’émission «JiC», lundi, sur les ondes de TVA Sports.

L’ancien entraîneur-chef a déploré le manque d’intégrité de certaines équipes qui «tank» et critiqué le modèle d’affaires de la LNH. À voir dans la vidéo ci-dessus.

«Les équipes qui "tank" et qui se laissent aller, comme les Coyotes, les Blackhawks et les Blue Jackets, c’est inacceptable. On doit offrir le meilleur produit possible sur la patinoire et compétitionner pour garder notre intégrité. Ça ne devrait pas exister le "tanking"», a déclaré Therrien.

Notre collaborateur a aussi dénoncé les nombreuses transactions conclues avant la date limite, si bien que le jour J a été «long en tabaslac!».

«On avait tous hâte à la date limite des transactions. On pensait que ce serait excitant, mais comme toutes les transactions se sont faites avant, la journée a été longue en tabaslac! Ça n’avait pas de bon sens. Ça devait être un bon show, mais on n’avait plus rien à dire!

«La LNH et l’Association des joueurs devraient travailler avec les réseaux de télévision. Ça prend un partenariat. Ça ne s’en va pas dans la bonne direction. Il faut changer plusieurs choses dans le modèle d’affaires, dont la formule du match des étoiles.»