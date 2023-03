Fury ne veut rien savoir d’Usyk!

Cette semaine dans le balado de boxe de TVA Sports, «Le dernier round», Russ Anber et Mathieu Casavant se demandent si la victoire de Tommy Fury met fin à l'intérêt pour Jake Paul.

Aussi au menu : un combat revanche entre Badou Jack et Jean Pascal est-il toujours possible?

Anber et Casavant débattent également sur qui a tort dans les négociations entre Tyson Fury et Oleksandr Usyk et discutent des trois galas de boxe professionnelle prévus en mars. Regardez l’épisode de la semaine dans la vidéo ci-dessus ou ici dans sa version audio: