CH: un jeune défenseur sous le radar

Dans son tout nouveau segment consacré aux espoirs des Canadiens de Montréal, le journaliste Anthony Martineau s’est intéressé, entre autres, à un jeune défenseur qui fait très bien en Suède, mais dont on parle peu en Amérique du Nord.

Repêché au troisième tour (92e au total) par le Tricolore l’été dernier, Adam Engstrom a amassé 16 points, dont six buts, en 41 matchs cette saison à 19 ans dans l’une des meilleures ligues au monde, la SHL.

Engstrom présente des statistiques supérieures à celle d’Erik Brannstrom et Erik Karlsson au même âge. Au sein de la SHL, il figure au quatrième rang des pointeurs chez les moins de 20 ans, derrière des attaquants prometteurs comme Leo Carlsson et Marco Kasper.

«Ce n’est pas le plus populaire et le plus connu, mais je le place dans la même catégorie que Logan Mailloux et Lane Hutson. [...] C’est un gaucher qui peut jouer à droite, qui est très mobile et excellent en zone offensive», a mentionné Martineau.

Ce dernier en parle plus en détails dans la vidéo ci-dessus.