Les Lions évitent le balayage

Les Lions de Trois-Rivières ont inscrit cinq buts en troisième période pour défaire les Royals 6 à 4, dimanche après-midi, à Reading.

Le club-école du Canadien de Montréal dans la ECHL a ainsi évité d’être balayé dans sa série de trois parties dans les terres de la formation de la Pennsylvanie.

Les Lions ont profité de l’indiscipline de ses adversaires pour revenir de l’arrière et prendre les devants au troisième tiers. En effet, ils ont amassé leurs deuxième, troisième et quatrième réussites en évoluant avec un homme en plus sur la patinoire. Cédric Montminy, Brett Stapley et Anthony Beauregard ont été les auteurs de ces filets.

C’est toutefois un but à force égal de Dillon Hill qui s’est avéré être le filet de la victoire, puisque les favoris de la foule ont réduit l’écart en fin de période. Nicolas Guay a cependant confirmé le gain dans une cage laissée à l’abandon au profil d’un sixième patineur.

L’autre buteur des Lions a été Ryan Francis, qui a profité d’un avantage numérique en première période pour faire bouger les cordages. Devant son filet, le gardien Joe Vrbetic a réussi 36 arrêts dans la victoire.

Le club de Trois-Rivières et les Royals se retrouveront mardi soir, mais cette fois au domicile des Lions.