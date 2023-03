«J’espère que Mario aura plus de pouvoir que Gilles»

Aux yeux d'Enrico Ciccone, il était temps pour Gilles Courteau de se retirer afin qu’on puisse «commencer à guérir» dans la foulée du scandale des initiations dans le hockey junior. Or, il concède que le bilan de celui qui a été commissaire de la LHJMQ pendant près de 40 ans n’est pas entièrement négatif.

«J’ai eu maille à partir avec la LHJMQ à plusieurs reprises sur certains dossiers, notamment avec M. Courteau sur les études, le voyagement, le nombre de matchs, les bagarres et la politique antidopage. [...] En même temps, il faut être honnête et dire que les choses se sont grandement améliorées au cours des 20 à 25 dernières années», a reconnu le député de Marquette lors d'une diffusion du balado La Dose de TVA Sports.

Ciccone connaît intimement le successeur de Courteau, Mario Cecchini. Il croit que ce dernier a les qualités pour apporter les changements nécessaires au sein de la LHJMQ, mais encore faut-il qu’on le lui permette.

«J’espère que Mario va avoir plus de pouvoir que Gilles Courteau, a lancé Ciccone. On regarde ça froidement, mais Gilles Courteau, c’était le visage. C’était le porte-parole des propriétaires, des gouverneurs. Les gouverneurs ont énormément de pouvoir, ce sont eux qui payent après tout.

«J’espère que Mario va arriver en place et demander plus de pouvoir pour avoir les coudées franches. J’ai confiance. C’est un bon choix. Avec Mario, la ligue est entre bonnes mains.»

Parmi les changements que Ciccone aimerait voir être instaurés, le nombre de matchs.

«Il faut augmenter le ratio entraînements-matchs : 68 matchs, c’est trop! Est-ce qu’on est capables de jouer de 50 à 55 matchs? Dans les universités américaines, c’est moins que ça; les gars y sont de plus en plus repêchés et ils ne se battent pas!»