Encore une défaite pour les Red Wings

Les Red Wings de Detroit ont subi une sixième défaite de suite en baissant pavillon 3 à 1 contre les Flyers, dimanche soir, à Philadelphie.

La formation du Michigan n’a pas connu le bonheur de la victoire depuis le 23 février et voit ses chances de participer aux séries éliminatoires fondre comme neige au soleil. Elle occupe présentement l’avant-dernier rang de la section Atlantique et elle a six points de retard sur les Penguins de Pittsburgh, l’équipe qui occupe la dernière place donnant accès à la danse printanière dans l’Association de l’Est.

Les Wings ont pourtant été les premiers à s’inscrire à la marque dans le duel contre les Flyers. En première période, David Perron a obtenu son 16e de la présente campagne. Ce fut cependant l’unique moment de réjouissance dans le camp de Detroit.

Au deuxième tiers, Nicolas Deslauriers a nivelé le pointage en touchant la cible en désavantage numérique. Noah Cates a donné les devants aux favoris de la foule avant la fin de l’engagement médian et Scott Laughton a complété la marque dans un filet désert en troisième période.

Les Flyers ont ainsi mis fin à leur série de quatre revers.