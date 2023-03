Deslaurieurs, le tireur d’élite

Le robuste attaquant québécois des Flyers, Nicolas Deslauriers, s’est mis en évidence, dimanche, en inscrivant un très beau but des Red Wings.

Et il y est arrivé en infériorité numérique de surcroit!

Après avoir causé un revirement à la ligne bleue, le numéro 44 s’est évadé seul vers le gardien des Wings, Ville Husso, qu’il a battu d’un tir vif tôt en deuxième période.

C’est un cinquième but cette saison pour Deslauriers, et sans doute l’un des plus beaux de sa carrière.

À voir en vidéo principale.