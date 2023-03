CH: Quick et les Knights avant le retour à Montréal

Les Canadiens clôtureront, en ce dimanche (18h), leur traditionnel voyage dans l’Ouest américain en rendant visite aux Golden Knights, à Vegas.

Sur la route depuis le 28 février dernier, le CH, lors de ce périple, a remporté un match (contre les Sharks) et en a perdu deux (face aux Kings et aux Ducks).

Au classement général, Vegas occupe actuellement le sixième rang, en vertu d’une solide fiche de 37-19-6. La formation du Nevada présente aussi le huitième meilleur rendement défensif du circuit Bettman, n’ayant accordé que 174 petits buts en 62 matchs.

Offensivement, le club arrive au 15e rang de la LNH avec ses 199 buts marqués.

Chandler Stephenson est le principal chef de file de cette attaque, lui qui compte 50 points en 62 matchs. Il est suivi par le toujours très dangereux Jack Eichel, qui cumule de son côté 47 points en 49 affrontements.

Le vétéran gardien Jonathan Quick, récemment acquis des Blue Jackets, devrait obtenir son premier départ dans l’uniforme des «Chevaliers dorés».

Féroce lutte en bas de classement

Au moment où ces lignes sont écrites, le CH et ses 56 points sont installés au 26e rang du circuit Bettman. Il y a cependant congestion dans cette portion du classement, alors que les Montréalais sont pourchassés par les Canucks (55 points) et les Coyotes (51 points), mais talonnent aussi les Flyers (57 points) et les Blues (59 points).

Chaque match du Tricolore aura donc une grande incidence sur la suite des choses, statistiquement parlant.

Le meilleur marqueur des Canadiens est Nick Suzuki. Il totalise 48 points en 62 parties.

Fait plutôt inusité, celui qui occupe le premier échelon chez les buteurs du club est... Cole Caufield. Malgré le fait qu’il ait raté les 16 derniers matchs, personne, chez la Sainte-Flanelle, n’a encore fait mieux que ses 26 filets.

Formation prévue des Canadiens (crédit : LNH.com)

Mike Hoffman -- Nick Suzuki -- Denis Gurianov

Rafael Harvey-Pinard -- Jonathan Drouin -- Josh Anderson

Rem Pitlick -- Christian Dvorak -- Jesse Ylonen

Michael Pezzetta -- Chris Tierney -- Alex Belzile

Mike Matheson -- David Savard

Kaiden Guhle -- Joel Edmundson

Jordan Harris -- Johnathan Kovacevic

Jake Allen

Sam Montembeault

Formation prévue des Golden Knights (crédit : LNH.com)

Ivan Barbashev -- Jack Eichel -- Jonathan Marchessault

Reilly Smith -- William Karlsson -- Michael Amadio

Paul Cotter-- Chandler Stephenson -- Phil Kessel

Brett Howden - Teddy Blueger -- Keegan Kolesar

Alec Martinez -- Alex Pietrangelo

Brayden McNabb -- Shea Theodore

Nicolas Hague -- Zach Whitecloud

Jonathan Quick

Adin Hill