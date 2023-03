Paris sportifs: les meilleures offres de samedi sur Mise-o-jeu +

Voici trois offres de paris sportifs disponibles sur le site Mise-o-jeu + pour la journée du samedi 4 mars qui en valent le détour.

Hockey: Capitals de Washington c. Sharks de San Jose

Ces deux puissances des années 2010 dans la Ligue nationale de hockey ont décidé de rajeunir leur équipe dans les dernières semaines. Dmitry Orlov, Garnet Hathaway et Lars Eller font partie des joueurs ayant quitté la capitale américaine, tandis que les Sharks se sont départis de Timo Meier et Nick Bonino, pour ne nommer qu’eux. Les Capitals ne sont toutefois pas encore écartés du portrait des séries éliminatoires, et le grand Alexander Ovechkin n’a marqué que deux buts à ses neuf derniers matchs. Depuis le début de sa carrière, le numéro 8 a eu la main heureuse face aux Sharks, enfilant l’aiguille 14 fois en 25 duels. Les Sharks n’ont remporté que six de leurs 31 matchs à domicile cette saison et ont plié l’échine à leurs quatre derniers rendez-vous.

Prédiction: Victoire des Capitals de Washington - 1,71

Soccer : Newcastle United c. Manchester City

Le rachat de Newcastle par un consortium saoudien en 2021 commence enfin à rapporter ses dividendes. Les «Magpies» connaissent beaucoup de succès cette saison, et leur cinquième place au classement de la Premier League leur assurerait une première présence en Ligue Europa depuis 2012. L’équipe a causé plusieurs surprises en 2022-2023 en défaisant de grands clubs comme Tottenham et Chelsea, mais les victoires se font plus rares dernièrement. Après un décevant revers de 2 à 0 contre Manchester United en finale de la Coupe de la Ligue, dimanche, Newcastle s’attaque à l’autre club de la ville industrielle. Les «Citizens» n’ont pas perdu depuis un mois et l’attaquant Erling Haaland est en voie de battre tous les records de buts du circuit. La Premier League est un championnat qui réserve parfois des surprises, mais dans ce cas-ci, Manchester City ne peut se permettre de perdre s’il veut demeurer à portée d’Arsenal au sommet.

Prédiction : Victoire de Manchester City – 1,49

Tennis: Andrey Rublev c. Daniil Medvedev

Les deux plus grandes fiertés de la Russie dans l’ATP croiseront le fer en finale du tournoi de Dubaï. Tombeur de Novak Djokovic grâce à une grande performance en demi-finale, Medvedev a remporté ses 13 derniers matchs, raflant au passage les titres à Rotterdam et Doha. Cependant, peu de joueurs connaissent mieux l’ex-numéro 1 mondial que Rublev. Ils se côtoient depuis leur tendre enfance et se sont déjà affrontés six fois sur le circuit professionnel. Rublev a eu le dernier mot lors de leurs deux derniers duels après d'âpres batailles de trois manches. Si un joueur peut bien arrêter l’incroyable séquence de Medvedev, c’est bien lui. Il a un dossier reluisant de 12-5 en finale en carrière et est largement sous-estimé par les preneurs aux livres.

Prédiction: Victoire en trois manches d’Andrey Rublev - 9,00