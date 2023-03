Paris sportifs: les meilleures offres de dimanche sur Mise-o-jeu +

Voici trois offres de paris sportifs disponibles sur le site Mise-o-jeu + pour la journée du dimanche 5 mars qui en valent le détour.

Soccer: Manchester United c. Liverpool FC

Ces deux clubs anglais ont les yeux rivés sur le top 4 du classement de la Premier League, qui permet d’accéder à la Ligue des champions. Ils sont tous deux invaincus à leurs quatre derniers matchs dans le championnat anglais. Au stade d’Anfield, toutefois, Liverpool a un net avantage sur son adversaire. En fait, il n’a perdu aucun match à domicile contre les «Red Devils» depuis le mois de janvier 2016, affichant un dossier de trois victoires et trois nulles. Auteur d’un but à ses cinq derniers duels contre Manchester United, Mohamed Salah sera assurément à surveiller. La troupe de Jurgen Klopp doit accumuler les points si elle veut devancer Newcastle au cinquième rang et éventuellement rattraper Tottenham Hotspur au quatrième échelon.

Prédiction: Victoire de Liverpool FC - 2,45

Course automobile : Grand Prix de Bahreïn

La préparation du Montréalais Lance Stroll a été bien plus compliquée que celle de ses rivaux en vue de ce premier événement du calendrier. Absent des essais hivernaux en raison de blessures liées à une chute en vélo, Stroll défie les pronostics simplement en participant au Grand Prix. Sa huitième place en qualifications est d’autant plus surprenante. L’excellente tenue de son coéquipier Fernando Alonso, qui partira de la cinquième place sur la grille, laisse croire que la voiture AMR23 est faite sur mesure pour un parcours comme celui de Sakhir. En carrière, Stroll a terminé seulement deux fois dans le top 10 au premier Grand Prix de l’année. Il pourrait renverser cette tendance et, du même coup, annoncer une nouvelle ère chez Aston Martin.

Prédiction: Top 10 (doit obtenir des points) - Lance Stroll - 1,49

Tennis: Ugo Humbert c. Luca Van Assche

Cette finale de tournoi de la série Challenger pique la curiosité des amateurs de tennis en France puisqu’elle aura lieu dans le sud-ouest du pays, à Pau, et qu’elle réunira deux natifs de l’Hexagone. Humbert, 24 ans, traverse un creux de vague dans sa carrière et n’a pas soulevé de trophée depuis 2021. Il avait alors pris le 25e échelon mondial, notamment grâce à un titre à Halle. Aujourd’hui 89e raquette mondiale, il se mesurera à la sensation de 18 ans Luca Van Assche. Celui-ci s’est moqué de la première tête de série du tournoi, Arthur Rinderknech, en demi-finale, mais avait eu besoin de trois manches pour se départir de ses trois adversaires précédents. Humbert n’a échappé qu’un set depuis le début de l’événement et son expérience devrait lui permettre d’ajouter un quatrième trophée à son palmarès.

Prédiction: Victoire en deux manches d’Ugo Humbert - 2,04