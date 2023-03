À VOIR: Zucker percute Bobrovsky, c’est la foire

Les Penguins et les Panthers sont tous deux dans la course aux séries dans l’Est et la tension a monté lorsqu’ils se sont affrontés, samedi soir.

Pittsburgh tirait de l’arrière 4-1 en milieu de troisième période lorsque l’attaquant Jason Zucker a foncé vers une rondelle libre devant le filet des Panthers.

Le gardien floridien, Sergei Bobrovsky, a été le premier à arriver à la rondelle, mais Zucker n’en était pas loin. Le contact, bien qu’évitable, a eu lieu : l’attaquant des Penguins n’a pas tellement cherché à éviter le portier russe, qui en a perdu son masque.

Contrarié (on le serait à moins), Bobrovsky s’est rué sur Zucker et une bonne vieille mêlée a éclaté.

C’est à voir en vidéo principale.