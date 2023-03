Un rare creux de vague pour les Remparts

Pour la première fois de la saison, les Remparts de Québec ont subi trois défaites en quatre matchs.

Vendredi, au Centre Gervais Auto, les hommes de Patrick Roy ont plié l’échine 3 à 2 face aux Cataractes de Shawinigan. Depuis le 23 février, ils ont aussi perdu des duels face aux Mooseheads de Halifax et aux Tigres de Victoriaville.

Avec un dossier de 40-5-3, l’heure n’est pas à la panique pour autant pour les Diables rouges. Dans le duel du jour, ils se sont surtout butés à un gardien en pleine possession de ses moyens.

Le vétéran Antoine Coulombe a repoussé 39 des 41 lancers dirigés vers lui, permettant aux «Cats» de mettre fin à une séquence de six revers.

Seuls Justin Robidas et Charles Savoie sont parvenus à percer son armure. Robidas a fait mouche au premier vingt, en avantage numérique. De son côté, Savoie a sauté sur une rondelle libre au troisième engagement pour créer l’égalité.

Le défenseur de 18 ans Thomas Hébert a inscrit le but victorieux environ 10 minutes plus tard. Il s’agit de son deuxième filet dans la Ligue de hockey junior majeur du Québec, et ce, à son 40e match.

Félix Lacerte et Lorenzo Canonica, en attaque massive, ont complété la marque pour l’équipe de la Mauricie. Ce dernier, natif de la Suisse, a par le fait même atteint le plateau des 20 buts pour la première fois dans le circuit Courteau.

Les Remparts devront rapidement se ressaisir, puisqu’ils visiteront le Phoenix à Sherbrooke samedi. La bande à Joshua Roy est sortie victorieuse de ses 10 derniers duels.