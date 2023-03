À VOIR: un autre formidable exploit de Lane Hutson

S’il y a bien un espoir du Canadien de Montréal à surveiller cette saison, c’est le défenseur Lane Hutson.

Le petit et habile arrière de 19 ans a inscrit deux buts dans une victoire de 6 à 4 de Boston University face à Providence, vendredi à Boston.

Voyez son 12e but de la saison en vidéo principale.

Il a d’abord donné les devants aux siens en marquant d’un angle impossible, au premier vingt, puis en a ajouté en touchant la cible d’un tir des poignets de la ligne bleue au deuxième engagement.

Cela porte le total du 62e choix du repêchage de 2022 à 12 buts et 41 points en seulement 31 matchs. Il a ainsi déjà dépassé la récolte de Luke Hughes (39) et d’Adam Fox (40) lors de leur première saison collégiale. Dans l’histoire de la NCAA, seule la légende des Rangers de New York Brian Leetch (47) a fait mieux pour un défenseur de moins de 19 ans, et ce, en 37 matchs.

Le frère de Hutson, Quinn, a d’ailleurs aussi amassé un doublé dans le duel du jour.

Wilmer Skoog et Matt Brown ont complété la marque pour les Terriers, tandis que Brett Berard, Nick Poisson, Liam Valente et Chase Yoder ont assuré la réplique des visiteurs.

Grâce à cette victoire, Boston University s'est d'ailleurs assuré du premier rang au classement général de l'association Hockey East.