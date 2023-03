Plus de 45 M$ par année pour Daniel Jones?

Le quart-arrière des Giants de New York Daniel Jones viserait une très lucrative prolongation contractuelle qui le placerait parmi les cinq joueurs les mieux rémunérés à sa position dans la NFL.

D’après ce qu’a rapporté jeudi soir le quotidien «Daily News», le pivot et ses nouveaux agents souhaiteraient une entente à long terme de plus de 45 millions $ par année. Cependant, les pourparlers entre les Giants et les représentants de l’athlète de 25 ans piétinent, le directeur général du club, Joe Schoen, ayant admis qu’il aimerait voir les deux parties plus proches qu’actuellement.

La date limite pour l’octroi des étiquettes de joueur de concession dans la ligue est fixée à mardi et la formation new-yorkaise, comme ses rivales, ne peut en décerner qu’une seule. Or, le porteur de ballon Saquon Barkley pourrait aussi devenir joueur autonome prochainement sans un nouveau pacte.

L’équipe a mentionné toutefois qu’elle utiliserait l’étiquette – au salaire de 32,4 millions $ pour 2023 – dans le cas de Jones si elle ne s’entend pas avec lui d’ici l’échéance. Le quart le mieux payé est Aaron Rodgers, des Packers de Green Bay, avec un salaire annuel moyen de 50,2 millions $.

La saison passée, Jones a mené les Giants vers une qualification en éliminatoires, totalisant 3205 verges et 15 touchés par la voie aérienne, en plus d’inscrire sept majeurs au sol.