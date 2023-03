Le CH obtient un défenseur québécois

Les Canadiens de Montréal ont bougé pour la première fois en cette journée de date limite en faisant l'acquisition du défenseur québécois Frédéric Allard, vendredi, dans un échange avec les Kings de Los Angeles.

En retour, le Tricolore cède l'attaquant Nate Schnarr.

Allard se rapportera au Rocket de Laval. Le natif de Saint-Sauveur a amassé sept points, dont deux buts, en 35 matchs cette saison avec le Reign de l'Ontario dans la Ligue américaine.

«Quand les Kings de Los Angeles ont acquis Vladislav Gavrikov, je m’attendais à ce qu’un défenseur quitte l’organisation, mais je ne croyais pas que ce serait moi. Quand on m’a annoncé la nouvelle, j’étais un peu déçu, mais quand j’ai su que c’était Montréal, disons que j’étais plus souriant», a réagi le principal intéressé, en entrevue avec TVA Sports. À voir dans la vidéo ci-dessus.

Les Predators de Nashville en avaient fait leur choix de troisième tour (78e au total) au repêchage de 2016. Ils l'ont échangé aux Kings l'an dernier.

«Je suis un défenseur qui peut être utilisé dans les deux sens. Je suis très bon avec la rondelle. Je crois que ma vision du jeu me rend attrayant auprès des équipes. J’ai une très bonne relance et je peux me porter à l’attaque à tout moment», a mentionné le droitier de 6 pi 1 po

Allard est un ancien porte-couleurs des Saguenéens de Chicoutimi dans la LHJMQ. Il a notamment connu une saison de 65 points, dont 14 buts, en 63 matchs en 2016-2017 avec les «Sags».

Pour sa part, Schnarr a récolté sept points en 27 affrontements avec le Rocket en 2022-2023.