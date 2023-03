Julien BriseBois répond à ses détracteurs

Plusieurs personnes ont sursauté lorsqu'elles ont vu le prix payé par le Lightning de Tampa Bay, dimanche dernier, pour faire l'acquisition de l'attaquant Tanner Jeannot des Predators de Nashville.

Jean-Charles Lajoie se trouvait dans ce groupe de gens et l'a laissé savoir au directeur général Julien BriseBois vendredi. Ce dernier a donc expliqué son raisonnement en profondeur.

Voyez l'échange entre les deux hommes dans la vidéo ci-dessus.

«Notre cible première était Tanner Jeannot, a-t-il d'abord indiqué. On a été chanceux de pouvoir mettre la main sur ce joueur-là qui cadre très bien avec les besoins de notre organisation, non seulement pour cette année, mais l'année prochaine et je l'espère pour plusieurs saisons.

«On n'avait pas de choix de premier tour à offrir cette saison, ni la saison prochaine. On n'avait pas de choix de deuxième tour cette saison non plus. Alors en partant du principe qu'à la date limite des transactions, les joueurs sont échangés au plus offrant, je partais un peu désavantagé.

«Heureusement, on a réussi à vendre un "package" axé sur la quantité plutôt que la qualité. On croit que ça vaut la peine pour un joueur qui nous aide immédiatement et qui a des attributs très prisés dans la Ligue nationale. C'est un élément qui manquait à notre groupe. Tanner est un joueur qui a beaucoup de vitesse, qui a un bon gabarit, qui complète beaucoup de mises en échec, qui peut tuer des punitions, qui gère bien la rondelle, qui est un excellent coéquipier et dont l'impact sur le plafond salarial n'est seulement que de 800 000 $.»

Encore une fois cette année, donc, le Lightning ne visera rien de moins que la coupe Stanley et BriseBois a bon espoir que ses joueurs feront tout pour y parvenir même si plusieurs l'ont déjà remportée.

«Notre groupe a énormément d'ambition et je crois que notre groupe réalise la chance qu'on a, a-t-il lancé. Ce n'est pas à toutes les saisons qu'un club peut aspirer à la coupe Stanley. Alors quand c'est le cas, on doit tout faire en notre possible, faire tous les sacrifices nécessaires pour se donner la meilleure chance de saisir cette opportunité-là.

«Et c'est le sentiment que j'ai quand je côtoie nos joueurs et nos entraîneurs. Il y a eu un certain roulement de personnel [depuis la dernière coupe]. Il y a plusieurs joueurs qui n'ont pas remporté la coupe Stanley et qui sont à la recherche du gros trophée. Et ceux qui étaient là en veulent un autre. Je dirais même que le fait d'avoir remporté la première coupe nous a donné encore plus faim pour les suivantes.»