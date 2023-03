Joel Edmundson: une prédiction alarmante

Michel Bergeron est clair. Selon lui, la lune de miel entourant le boulot abattu par Kent Hughes a assez duré.

Le coloré analyste a mentionné, vendredi soir à «JiC», avoir été dérangé par l’absence de questions «corsées» dirigées vers le DG des Canadiens lors de son point de presse tenu en après-midi.

«Kent n’a pas reçu beaucoup de questions embarrassantes, n’est-ce pas? Ce fut très tranquille! D’après moi, quand Kent Hughes parle avec ses amis, il leur dit qu’il n’a aucune pression à Montréal. L’an passé on termine au dernier rang, puis on se dirige vers une autre position de bas de classement cette année et personne ne dit rien. Je n’en reviens pas!»

«C’est quand même grave»

Bien en verve, comme à l’habitude, Bergeron ne s’est pas non plus retenu lorsqu’il a été question du cas Joel Edmundson, qui n’a finalement pas été échangé malgré les nombreuses rumeurs le concernant.

Si Philippe Boucher et Jean-Charles Lajoie ont insisté pour dire qu’un échange impliquant le no 44 pourrait toujours être possible l’an prochain (et rapporter quelque chose d’intéressant au Tricolore), «Bergie», lui, s’est montré beaucoup plus incisif.

«Edmundson ne joue presque pas depuis deux ans en raison d’un mal de dos. Un comptable peut travailler avec des douleurs au dos. Mais un défenseur physique, non. J’en ai dirigé des gars avec des maux similaires. À un moment donné c’est terminé. On pense vraiment qu’Edmundson pourrait revenir l’an prochain et disputer les trois quarts de la saison? Moi je ne crois pas à ça!

«Quand on pense que nos espoirs d’obtenir des retours intéressants reposent sur des gars qui trainent des blessures depuis deux ans, c’est quand même grave...», a conclu l'ancien entraîneur des Nordiques.

Voyez le segment complet en vidéo principale.