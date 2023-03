Chychrun à Ottawa: une négociation express

Selon les dires du directeur général des Sénateurs d’Ottawa, Pierre Dorion, l’acquisition du défenseur Jakob Chychrun des Coyotes de l’Arizona s’est faite en un rien de temps.

Chychrun, après des mois de spéculations, est atterri à Ottawa, mercredi, en retour de plusieurs choix au repêchage.

«Les négociations se sont passées dans un laps de 24h, a souligné Dorion, vendredi matin, lors de l’émission spéciale sur la date limite des transactions à TVA Sports. Notre première offre concrète a été mardi soir et par mercredi vers 18h, l’échange était complété.

«C’était un processus assez rapide, mais il a eu plusieurs discussions au long des derniers 18 mois avec les Coyotes.»

Les Sénateurs sont au plus fort de la course aux séries éliminatoires, accusant un retour de quatre points sur les Islanders de New York, en position de deuxième équipe repêchée dans l’Association de l’Est.

«Les joueurs nous ont envoyé un message de la façon qu’ils ont joué, particulièrement les deux matchs contre Detroit, a continué Dorion. De la façon dont ils ont joué dans le mois de février, ils nous ont montré qu’ils croyaient pouvoir accéder aux séries.

«Pour nous, c’était très important d’essayer de les aider, surtout du côté de notre défense, surtout avec quelqu’un de la trempe de Jakob Chychrun. C’est quelque chose qu’on pensait qu’on devait faire.»

