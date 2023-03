«C’était un choc» - Jonathan Quick

Dans la Ligue nationale de hockey (LNH), les Kings de Los Angeles sont tout ce qu’a connu Jonathan Quick. Après 16 ans au sein de l’organisation – encore plus si on tient en compte son repêchage en 2005 – l’Américain a été surpris de devoir faire ses valises.

«C’était un choc quand j’ai reçu l’appel. C’est comme ça que ça marche. Ils passent à autre chose, je passe aussi à autre chose», a expliqué le vétéran de 37 ans dans le vestiaire des Golden Knights de Vegas, après avoir été échangé deux fois en un peu plus de 24 heures.

Selon plusieurs sources, Quick ne voulait absolument rien savoir des Blue Jackets de Columbus, qui l’avaient acquis mercredi en retour d’un autre gardien, Joonas Korpisalo, et le défenseur Vladislav Gavrikov. Le vainqueur de deux coupes Stanley a fait connaître très rapidement ses intentions au directeur général Jarmo Kekalainen.

«Jarmo n’aurait pas pu m’aider davantage. Dès notre premier appel, il s’est révélé très compréhensif. Je suis très reconnaissant envers lui et l’organisation des Blue Jackets. Ils m’ont montré beaucoup de respect», a-t-il raconté.

À Vegas, Quick retrouvera plusieurs visages connus, dont les défenseurs Alec Martinez, Brayden McNabb et Ben Hutton, mais aussi l’entraîneur John Stevens. L’adaptation se fera rapidement, a-t-il prévu.

«Pour ma première nouvelle situation en 16 ans, je me sens vraiment confortable et les gars ont fait du bon boulot pour ça. J’ai hâte de travailler et de gagner des matchs avec eux.»

Un besoin

Les grosses jambières sont nombreuses à l’infirmerie des Knights. Robin Lehner n’a pas joué de la saison, Logan Thompson est blessé depuis la pause du match des étoiles et l’état de santé de Laurent Brossoit est réévalué quotidiennement.

«Nous étions satisfaits de nos gardiens cette saison, mais ils ne sont pas en santé. Nous voulions mettre quelqu’un de nouveau devant le filet pour ne pas y aller avec Adin Hill chaque soir», a admis l’entraîneur-chef Bruce Cassidy en conférence de presse.

«Nous avions un besoin. L’opportunité d’acquérir un gars avec une feuille de route comme celle-là, des coupes Stanley et du leadership, s’est présentée.»

De l’expérience, Quick en a effectivement à revendre. Il a disputé 743 matchs dans la LNH, obtenant 370 victoires au passage. Un seul gardien actif a plus de gains que lui : Marc-André Fleury (539).