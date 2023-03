André Tourigny explique la stratégie controversée des Coyotes

La stratégie des Coyotes de l’Arizona dans les derniers jours a fait passablement réagir aux quatre coins de la Ligue nationale de hockey : le fait est que l’équipe a presque autant d’argent sur la liste des blessés que dans sa formation.

En entrevue sur les ondes de TVA Sports, l’entraîneur-chef André Tourigny a brossé un portrait honnête et a accepté de décortiquer le plan de son directeur général, Bill Armstrong.

«Notre budget est de 62 à 65 millions $, a-t-il révélé. Il te reste de 15 à 17 millions $ de marge de manœuvre. Tu as le choix de ne pas l’utiliser du tout et d’aller chercher les contrats de Weber, Voracek, ces gars-là, et d’aller chercher des choix en échange. Ce n’est pas de l’espace sur la masse qu’on utiliserait dans notre situation actuelle.»

Et pourquoi avoir fait l’acquisition de choix au repêchage en... 2026?

«On est en train de bâtir notre noyau de jeunes joueurs de talent et, quand on va être prêts à donner un "push", on va pouvoir se servir de ces choix [comme valeurs marchandes] pour aller chercher des joueurs et entourer notre noyau.

«Si tu ne fais pas ces transactions, tu es obligé de vider ta banque de choix [en tant qu’acheteur] et, après, il ne t’en reste plus.»

Tourigny est également revenu sur la saga Jakob Chychrun qui a raté huit matchs en prévision d’une transaction qui s’est finalement concrétisée mercredi.

Il croisait les doigts pour que le souhait de changer d’adresse de son défenseur soit exaucé, car autrement, la situation aurait été tendue.

«L’année passée, ç’a été difficile pour tout le monde quand il a demandé une transaction, mais il est arrivé cette saison avec une attitude différente. Il était préparé et il savait à quoi s’attendre. [...] Quand Bill a décidé de le laisser de côté pour les huit matchs, on était dans une situation où il fallait vraiment qu’il soit échangé le 3 mars, car sinon, ça allait être plus difficile et je me demandais comment il allait réagir.»

