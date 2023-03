Le contrat de Jakub Voracek envoyé dans le désert

Les Coyotes de l’Arizona ont acquis jeudi le contrat d’un autre joueur blessé, soit celui de l’attaquant des Blue Jackets de Columbus Jakub Voracek, dont la carrière est possiblement terminée.

Comme confirmé par les deux équipes, les Jackets ont reçu le gardien Jon Gillies pour Voracek et un choix de sixième tour au repêchage de 2023. Le Tchèque de 33 ans commande un salaire de 8,25 millions $ pour cette saison et la suivante.

L’ailier droit est à l’écart depuis le 4 novembre dernier en raison d’une nouvelle commotion cérébrale. Un mois plus tard, le principal concerné a avoué que ses possibilités de jouer de nouveau dans la Ligue nationale de hockey (LNH) étaient minces.

Auteur de six points en 11 matchs en 2022-2023, Voracek a été l’un des joueurs les plus productifs des années 2010, quand il portait l’uniforme des Flyers de Philadelphie. L’an dernier, il a effectué un retour avec les Jackets, l’équipe qui l’avait sélectionné au septième rang au total à l’encan amateur de 2007.

Avec Rick Nash et Derick Brassard, Voracek est d’ailleurs l’un des seuls joueurs repêchés par Columbus à avoir atteint le plateau des 1000 rencontres. Il en a disputé 1058, amassant 806 points au passage.

Gillies, quant à lui, n’a pas joué dans la LNH cette saison, mais détient une expérience de 32 matchs à ce niveau. Le portier de 29 ans a notamment défendu les couleurs des Flames de Calgary, des Blues de St. Louis et des Devils du New Jersey.

La liste des blessés à long terme et les salaires retenus par les Coyotes comptent désormais pour environ 35 % de leur masse salariale. Shea Weber, Andrew Ladd et Bryan Little sont d’autres joueurs dont les pactes ont abouti en Arizona.