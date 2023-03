Un record impressionnant pour les Bruins

Les Bruins de Boston auraient sûrement sacrifié leur victoire de jeudi, face aux Sabres de Buffalo, pour s’assurer que leur joueur vedette Brad Marchand évite l’infirmerie.

Les «Oursons» ont écrasé les Sabres 7 à 1 au TD Garden, mais ont surtout dû composer avec la perte de leur attaquant néo-écossais.

En milieu de deuxième période, une égalité de 0 à 0 persistait toujours entre les deux formations lorsque le défenseur russe Ilya Lyubushkin a plaqué solidement Marchand contre la bande. Les Bruins ont rapidement confirmé sur Twitter que leur peste allait rater le reste de la rencontre.

On peut donc dire que l'acquisition de Tyler Bertuzzi, des Red Wings de Detroit, tombe à point pour l'équipe bostonnaise.

La perte de Marchand a eu l’effet d’un électrochoc pour les hommes de Jim Montgomery. Ils ont frappé cinq fois en troisième période pour se moquer de leurs rivaux de la section Atlantique. Par le fait même, les Bruins ont établi un record en atteignant le plateau des 100 points au classement général en seulement 61 matchs. La marque précédente appartenait à la légendaire édition 1976-1977 du Canadien de Montréal.

Les joueurs tchèques des Bruins ont brillé dans la victoire. Jakub Lauko (deux buts), David Pastrnak (un but, deux mentions d’aide), David Krejci (deux mentions d’aide) et Pavel Zacha (un but, une mention d’aide) ont tous contribué au travail de démolition.

Patrice Bergeron, Connor Clifton et Dmitry Orlov ont aussi fait scintiller la lumière rouge pour les Bruins.

Casey Mittelstadt a quant à lui sauvé l’honneur des Sabres en touchant la cible au troisième vingt.